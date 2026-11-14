Названы четыре игрока, которых Почеттино может купить в январе

Названы четыре трансферные цели нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино на январь.

Изначально "Юнайтед" не планировал совершать больших инвестиций в зимнее окно, однако провальный старт сезона и смена главного тренера подталкивают "красных дьяволов" к приобретениям.



Наиболее проблемной зоной в "Юнайтед" выглядит оборона, и talkSPORT называет Калвина Бэсси из "Фулхэма", Натана Коллинса из "Брентфорда" и Энди Робертсона из "Тоттенхэма" в качестве возможных целей "Юнайтед".



Также Почеттино может позвать в "Юнайтед" нападающего "Монако" Фоларина Балогана, которого он прекрасно знает по совместной работе в сборной США.



Скорее всего, в январе будут и расставания. Особенно это касается игроков с истекающими в конце сезона контрактами вроде Харри Магуайра, Люка Шоу и Лисандро Мартинеса.