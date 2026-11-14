Ламменс: "Это были сложные несколько недель"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс признал, что последние недели были сложными для него и команды.

Ламменс неоднократно подвергался критике за свою игру в последних матчах "Юнайтед", который на этот международный перерыв уже, находясь в зоне вылета Премьер-Лиги.



"Юнайтед" одержал лишь одну победу в 11 последних матчах, что стоило главному тренеру Майклу Кэррику работы, и Ламменс рад, что поездка в сборную Бельгии дает ему возможность отвлечься.



"Я стараюсь быть стойким. Я максимально избегаю всего, что сказано и написано, но это не всегда возможно из-за ситуации в "Юнайтед". Не буду лгать, это были сложные несколько недель".



"Я рад приехать домой. Я хорошо знаю всех игроков, игровую систему. Это поможет повысить уверенность в себе после сложных недель в "Юнайтед".



"Я собираюсь отправить Майклу Кэррику еще одно сообщение. У меня были хорошие отношения с ним, и такое увольнение тренера сильно ранит", — сообщил Ламменс Het Nieuwsblad.