Эдегор хочет остаться в "Арсенале"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о своем будущем, выразив желание остаться в лондонском клубе.

Недавно в прессе появились слухи, что "Бавария" помышляет о приобретении Эдегора следующим летом, когда от контракта Мартина с "Арсеналом" будет оставаться 12 месяцев.



И хотя Эдегор пока не начинал переговоры с "Арсеналом" о продлении сотрудничества, 27-летний полузащитник сборной Норвегии имеет ясные приоритеты.



"Я счастлив в "Арсенале" и надеюсь остаться там надолго, но мы еще не начинали переговоры", — приводит слова Эдегора Evening Standard.