Трент не обсуждал свое возвращение в "Ливерпуль"

Трент Александер-Арнольд Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не ведет переговоры насчет своего возвращения в "Ливерпуль".

В этом сезоне Трент не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Ла Лиги.

Недавно появились слухи, что 28-летний игрок сборной Англии помышляет об отъезде из Мадрида в январе и уже контактирует со своим бывшим клубом "Ливерпулем".

Однако в интервью DAZN журналист Фабрицио Романо поведал, что на самом деле Александер-Арнольд далек от отчаяния и все еще надеется заслужить доверие главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо.

Трент полностью сосредоточен на "Реала" и не разговаривает с другими клубами, а Моуриньо настроен сохранить всех своих игроков до конца сезона.





Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2026 12:00

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  1. christina-milian 14.11.2026 12:10 # christina-milian
    Вернись, дебил, в Ливерпуле некому играть справа и исполнять стандарты.

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