Трент не обсуждал свое возвращение в "Ливерпуль"

Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не ведет переговоры насчет своего возвращения в "Ливерпуль".

В этом сезоне Трент не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Ла Лиги.



Недавно появились слухи, что 28-летний игрок сборной Англии помышляет об отъезде из Мадрида в январе и уже контактирует со своим бывшим клубом "Ливерпулем".



Однако в интервью DAZN журналист Фабрицио Романо поведал, что на самом деле Александер-Арнольд далек от отчаяния и все еще надеется заслужить доверие главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо.



Трент полностью сосредоточен на "Реала" и не разговаривает с другими клубами, а Моуриньо настроен сохранить всех своих игроков до конца сезона.