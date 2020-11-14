Трент не обсуждал свое возвращение в "Ливерпуль"
Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не ведет переговоры насчет своего возвращения в "Ливерпуль".
В этом сезоне Трент не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Ла Лиги.
Недавно появились слухи, что 28-летний игрок сборной Англии помышляет об отъезде из Мадрида в январе и уже контактирует со своим бывшим клубом "Ливерпулем".
Однако в интервью DAZN журналист Фабрицио Романо поведал, что на самом деле Александер-Арнольд далек от отчаяния и все еще надеется заслужить доверие главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо.
Трент полностью сосредоточен на "Реала" и не разговаривает с другими клубами, а Моуриньо настроен сохранить всех своих игроков до конца сезона.
14.11.2026 12:00
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Вернись, дебил, в Ливерпуле некому играть справа и исполнять стандарты.
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