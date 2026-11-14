Рэднапп назвал две вещи, которые Почеттино нужно сделать в "Юнайтед"

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Рэднапп считает, что новому главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино нужно привести своих игроков в форму и купить защитников.

Почеттино принимает "Юнайтед" в зоне вылета Премьер-Лиги. В 15 матчах этого сезона с учетом всех соревнований "красные дьяволы" пропустили 30 голов.



Поэтому Рэднапп чувствует, что "Юнайтед" придется выйти на трансферный рынок в январе для укрепления обороны. Также Джейми ожидает, что Почеттино займется физической готовностью своей новой команды.



"Пока вы не предоставите Почеттино возможность купить необходимых игроков, проблемы будут прежними".



"Они недостаточно хороши в плане обороны, практически в каждом матче соперник бегает больше, чем они. Он должен постараться привести своих игроков в форму. Думаю, это одна из вещей, о которых Майкл (Кэррик), наверное, будет сожалеть".



"Обычно мне не нравится, когда тренеры приходят и говорят: "О, их физическая готовность была недостаточной". Но здесь это факт. Нельзя ожидать побед, когда в каждом матче соперник пробегает больше на шесть или семь километров. Так просто не бывает".



"Этой команде нужно добавить в атлетизме и определенно купить игроков получше. Но это не всегда просто с правилами финансового фейр-плей".



"Тем не менее, это бросается в глаза, что им нужны защитники лучше. Им нужно прибавить в плане комплектации состава, потому что приглашенные ими игроки недостаточно хороши".



"Наверное, Маурисио лучше называть себя временным тренером, потому что тогда игроки хотя бы станут бегать ради него", — сообщил Рэднапп Sky Sports.