Педру Нету не помышляет об уходе из "Челси"

Вингер "Челси" Педру Нету заявил, что не помышляет об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

Нету связывали с уходом из "Челси" еще минувшим летом. Предполагалось, что Педру может уступить место своему юному соотечественнику Жеовани Кенда, прибывшему из "Спортинга".



Нету сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и клубы из Саудовской Аравии, однако Педру остался и утвердился ключевым игроком команды Хаби Алонсо.



26-летний португалец по-прежнему никуда не собирается и надеется завоевать титул Премьер-Лиги с "Челси".



"Меня привлекает только "Челси". Мысленно я только здесь".



"Клуб показал, как любит меня, и дал мне все, за что я очень благодарен. Я не думаю о других сценариях".



"Нашей главной целью будет выиграть Премьер-Лигу, хотя это и нелегко. Сложно в каждом матче, в этой лиге очень высокая конкуренция".



"Есть ли у вас шансы на титул, становится ясно только ближе к концу сезона. Вы можете до января занимать первое место, как это было с нами два года назад, а затем финишировать четвертыми. В Премьер-Лиге мне нравится двигаться матч за матчем", — сообщил Нету O Jogo.