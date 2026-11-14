Ламберт предупредил игроков "Юнайтед" насчет Почеттино

Бывший нападающий "Саутгемптона" Рики Ламберт предупредил игроков "Манчестер Юнайтед", что их ждет при новом главном тренере Маурисио Почеттино.

Команды Почеттино всегда славились своей отличной физической подготовкой, и Ламберт почувствовал это на своей шкуре, когда буквально на следующий день после матча Маурисио заставлял игроков бегать по U-образной траектории.



Однажды Ламберт выразил свое недовольство по этому поводу, в ответ на что Почеттино увеличил нагрузку вдвое.



"Одна из вещей, которые он делал по понедельникам, заключается в том, что он заставлял бегать. Будучи британскими парнями, мы к этому не привыкли".



"Нужно было 12 раз пробежать "подкову" за 45 секунд. Сейчас большинство парней легко могут это сделать. Я не мог. У меня возникали сложности с этим, особенно после полностью сыгранного матча".



"Поэтому я сказал парням: "Я пойду и поговорю с ним. Кто со мной?" Вызвался Йос Хойвелд. Поэтому мы пошли и поговорили с ним, выразив мои чувства и чувства коллектива".



"Я сказал: "Тебе нужно чуть поумерить пыл". И он меня успокоил. Сложилось впечатление, что он действительно меня слышит".



"Он сказал: "Окей, я понял". Наступает следующий понедельник — и мы делаем это упражнение 24 раза!"



"Это дойдет до раздевалки, потому что дошло до нас. После того, как он заставил нас 24 раза сделать это упражнение, все мы смотрели друг на друга и чувствовали: "Как нам быть?" Либо мы оттолкнем его, либо мы последуем за ним".



"И все мы выбрали последовать за ним в тот момент. С тех пор мы добились огромного прогресса индивидуально и коллективно".



"Успех тренера зависит от того, как его примут в раздевалке, как бы хорош он ни был. В конечном счете слово за раздевалкой. Если они последуют за ним, клуб преобразится. Я искренне в это верю", — сообщил Ламберт talkSPORT.