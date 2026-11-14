"Пэлас" сэкономит на компенсации за увольнение Сажа
"Кристал Пэлас" не придется выплачивать полную компенсацию за увольнение Пьера Сажа с поста главного тренера.
На текущей неделе "Пэлас" объявил об увольнении Сажа, который продержался лишь 16 матчей и оставил "орлов" на последнем месте в Премьер-Лиге.
Саж только минувшим летом возглавил "Пэлас", получив контракт на три года, однако клубу с "Селхерст Парк" не придется выплачивать всю его остаточную стоимость.
По информации Sky Sports, положенная Сажу компенсация за увольнение эквивалентна его зарплате за 12 месяцев. Речь идет о сумме менее 6 миллионов фунтов.
Добавим, что Сажа уже связывают с возвращением в "Ланс", откуда он и прибыл в "Пэлас". А "орлы" близки к договоренности с бывшим наставником "Тоттенхэма" Томасом Франком.
14.11.2026 08:00
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