МЮ хочет купить Паса — и Почеттино может этому помочь

"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитником итальянского "Комо" Нико Пасом с прицелом на следующее лето.

В прошлом месяце Пас поучаствовал в победе "Комо" над "Юнайтед" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов, забив два гола и отдав одну результативную передачу.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" интересовался 22-летним аргентинцем еще до его феерической игры тем вечером. Тот результат лишь подкрепил намерения "красных дьяволов".



В пятницу "Юнайтед" подтвердил назначение Маурисио Почеттино, соотечественника Паса, своим новым главным тренером, и этот фактор может помочь "дьяволам" заполучить Паса летом 2027.



После окончания этого сезона у Паса останется только 12 месяцев по контракту. "Реалу" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Нико за 67 миллионов фунтов, однако возвращение игрока в Мадрид маловероятно, потому что там позицию 10-го номера за собой застолбил Джуд Беллингем.



Пас еще минувшим летом отказался от возвращения в "Реал", который мог его выкупить обратно всего за 7.5 млн. фунтов.



Намерение "Юнайтед" приобрести Паса добавляет неопределенности насчет будущего капитана "дьяволов" Бруну Фернандеша, который едва отклонил очередное предложение своего клуба о новом контракте.



Действующий контракт Фернандеша истекает в конце сезона, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев, чем "Юнайтед" может воспользоваться для продажи 32-летнего португальца.