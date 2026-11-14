Доргу возвращается в "Юнайтед" с травмой
Вингбек Патрик Доргу досрочно возвращается в "Манчестер Юнайтед" из сборной Дании на лечение.
Несмотря на проблемы с задней поверхностью бедра, Доргу прибыл в расположение своей сборной, однако повреждение Патрика оказалось достаточно серьезным.
После серии медицинских тестов было решено, что 22-летний Доргу не сможет помочь датчанам в матчах Лиги Наций против Португалии и Норвегии.
Таким образом, теперь Доргу станет головной болью медицинской службы "Юнайтед". Травма может помешать Патрику принять участие в дебютном матче нового главного тренера "красных дьяволов" Маурисио Почеттино — против "Ливерпуля" 22 ноября.
Добавим, Доргу выходил в стартовом составе лишь на два из 10 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Правда, в последней перед международном перерывом игре — против "Астон Виллы" (4:4) — Патрик отметился результативной передачей и спасительным для "дьяволов" голом на последних секундах.
14.11.2026 00:05
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