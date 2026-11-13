Апелляция "Сити" по делу о финансовых нарушениях будет рассмотрена в декабре

Апелляция "Манчестер Сити" насчет заключения независимой комиссии Премьер-Лиги о признании клуба виновным в финансовых нарушениях будет рассмотрена в декабре.

В конце сентября Премьер-Лига опубликовала обвинительное заключение своей комиссии насчет "Сити". "Горожане" с этим не согласились и сразу же обозначили свое намерение подать апелляцию.



Апелляцию надлежит рассмотреть другой комиссии, и существовали серьезные опасения, что этот процесс может затянуться, учитывая огромный объем дела, покрывающего более сотни нарушений в течение девяти сезонов.



Однако The Financial Times удалось выяснить, что рассмотрение апелляции начнется в середине декабря и продлится всего несколько дней, как и предписано обновленными правилами Премьер-Лиги.



Если апелляция "Сити" будет отклонена, "горожане" могут ожидать, что санкции будут наложены на них после Нового года и вступят в силу уже в этом сезоне.



"Сити" могут грозить денежные штрафы, трансферные запреты, снятия очков, исключение из Премьер-Лиги и снятие трофеев, а владельцев из Абу-Даби могут принудить к продаже клуба.



При этом у "Сити" будет возможность оспорить характер санкций, а также клуб с "Этихад" может обратиться в Высокий суд, чтобы признать весь этот процесс незаконным.