Американцы проведут переговоры с Гвардиолой

Федерация футбола Соединенных Штатов проведет предварительные переговоры с бывшим главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.



После двух матчей против Гаити в этот международный перерыв сборная США попрощается с Маурисио Почеттино, который в пятницу был подтвержден новым рулевым "Манчестер Юнайтед".



Ранее уже сообщалось, что Федерация футбола США может обратиться к Гвардиоле после отъезда Почеттино в Манчестер, и talkSPORT утверждает, что Хосеп открыт к этой работе.



Более того, американская сторона и Гвардиола уже собираются сесть за стол переговоров, чтобы обсудить возможное возвращение Хосепа в футбол после расставания с "Сити" в конце прошлого сезона.