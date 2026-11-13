Американцы проведут переговоры с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола Федерация футбола Соединенных Штатов проведет предварительные переговоры с бывшим главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

После двух матчей против Гаити в этот международный перерыв сборная США попрощается с Маурисио Почеттино, который в пятницу был подтвержден новым рулевым "Манчестер Юнайтед".

Ранее уже сообщалось, что Федерация футбола США может обратиться к Гвардиоле после отъезда Почеттино в Манчестер, и talkSPORT утверждает, что Хосеп открыт к этой работе.

Более того, американская сторона и Гвардиола уже собираются сесть за стол переговоров, чтобы обсудить возможное возвращение Хосепа в футбол после расставания с "Сити" в конце прошлого сезона.





Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная США, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2026 22:00

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