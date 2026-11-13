Макаллистер пока не начинал переговоры с "Ливерпулем" о новом контракте

Отец полузащитника "Ливерпуля" Алексис Макаллистер сообщил, что его сын пока не был приглашен к столу переговоров для обсуждения нового контракта.

Еще в сентябре Алексис посетовал, что "Ливерпуль" не предлагает ему продлить рассчитанный до лета 2028 контракт.



В этом сезоне Макаллистер проявляет себя ключевым игроком "Ливерпуля", выходя в стартовом составе на каждый матч команды Андони Ираолы в Премьер-Лиге, но переговоры о новой сделке до сих пор не стартовали.



Тем не менее Карлос Макаллистер оптимистичен насчет шансов своего сына остаться в "Ливерпуле", учитывая недавнее возвращение Джулиана Уорда на должность спортивного директора.



"У него все еще остается 20 месяцев по действующему контракту. В "Ливерпуле" сменился спортивный директор, как и тренер. Ситуация все еще находится под пересмотром, и до конца года могут появиться новости".



"Мы пока не начинали переговоры о продлении. Если все сложится хорошо, он продлит свой контракт, а если нет, то ладно — он пойдем своим путем, как это делали многие. Он молодой игрок, который выиграл Кубок Америки и Чемпионат Мира, был финалистом последнего Чемпионата Мира и аргентинским игроком, который пробежал наибольшее расстояние на турнире".



"У него куча рекордов и достижений, которые обеспечат ему варианты для продолжения карьеры на высшем уровне. Когда играешь за "Ливерпуль" и делаешь это на одинаковом уровне, то знаешь, что есть только шесть или семь команд в мире, где ты можешь играть".



"Я не верю, что какой-либо аргентинский клуб сейчас думает, будто Алексис, Энцо Фернандес или Хулиан Альварес могут играть в Аргентине в следующем году. Алексис осознает, что его будущее все еще связано с Европой, ему едва исполнилось 27".



"Сегодня мы говорим и думаем только о "Ливерпуле". Это вопрос уважения, которое заслуживает клуб и заслуживают фанаты "Ливерпуля". Нельзя быть в одном клубе и говорить о других".



"Когда ты в клубе, ты должен демонстрировать уважение к клубу и уделять ему должное внимание. Речь о "Ливерпуле", одном из крупнейших клубов в мире, но каким бы ни был твой клуб, ты не можешь проявлять неуважение к клубу, который подписал тебя, заинтересовался тобой и сделал серьезные финансовые вложения в тебя".



"Мы всегда говорим о "Ливерпуле", о страсти представлять клуб и о мечте выигрывать трофеи, вот и все", — сообщил Макаллистер-старший ESPN.