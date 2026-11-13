Почеттино поведал, когда к нему обратился "Юнайтед"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино раскрыл хронологию событий насчет своих переговоров с "Манчестер Юнайтед".

В пятницу "Юнайтед" назвал Почеттино своим новым рулевым, и Маурисио возьмется за эту работу, как только проведет два матча со сборной США против Гаити.



По словам Почеттино, "Юнайтед" обратился к нему только в прошлое воскресенье, когда "красные дьяволы" чудом ушли от поражения против "Астон Виллы" (4:4).



"В некоторых смыслах это очень грустное решение. С другой стороны мы — профессионалы. Это следующий шаг, чтобы постараться исполнить свои мечты".



"Это одно из самых сложных решений в моей карьере".



"Мы приехали сюда в пятницу, а в воскресенье днем был установлен контакт (с "Юнайтед"). Мы действовали очень прозрачно. Вчера, когда мы приблизились к соглашению, я уведомил об этом игроков и персонал. Они знают, насколько я сосредоточен на ближайших двух матчах. Случившееся не изменит важности этих двух матчей".



"Думаю, на следующей неделе будет время поговорить о работе в "Манчестер Юнайтед". Сейчас же будет гораздо лучше поговорить о сборной. Сейчас фокус полностью на сборной", — цитирует Почеттино Sky Sports.