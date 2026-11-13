Почеттино объяснил, почему бросает сборную США ради "Юнайтед"

Тренер Маурисио Почеттино объяснил, почему оставляет сборную США ради работы в "Манчестер Юнайтед".

В пятницу "Юнайтед" официально представил Почеттино своим новым главным тренером, и к исполнении своих обязанностей Маурисио приступает с 18 ноября.



Почеттино лишь в августе заключил с Федерацией футбола США новый контракт до 2030 года, однако Маурисио и его помощники просто не могли отказаться от выдвинутого "Юнайтед" предложения.



"Я никогда не говорил, что хочу вернуться, но в твоей карьере не бывает слишком много возможностей вроде "Манчестер Юнайтед". Когда она возникает, отказаться сложно".



"Когда мы вместе решили продлить контракт, это было риском и для Федерации в случае, если это не сработает. Если бы мы не выиграли четыре следующих матча, а проиграли, вы бы, наверное, начали подвергать меня давлению".



"Мы были очень преданы этой работе и не думали, что это случится так быстро", — цитирует Почеттино Sky Sports.