Кэррик: "Эта любовь никогда не умирает"

Майкл Кэррик впервые прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" официально указал Кэррику на дверь, хотя Майкл лишь в мае заключил постоянный контракт, вторую половину прошлого сезона отработав временным тренером.



После своего увольнения Кэррик обратился к болельщикам "Юнайтед", выразив свою любовь к клубу, который он также представлял в качестве игрока.



"Для меня было безмерной честью возглавлять "Манчестер Юнайтед" — футбольный клуб, который я люблю. Немногим доводилось это пережить и почувствовать, и за это я невероятно благодарен".



"С этим идет огромная ответственность, и чтобы быть в "Манчестер Юнайтед", вам нужно четко понимать, что это значит".



"Здесь по-другому, нежели где-либо еще".



"В конечном счете вам нужно стремиться быть лучшими, но при этом здесь есть культура, ценности и манеры поведения, которым необходимо следовать и которые нужно уважать. Все это формировалось на протяжении длительного периода времени".



"Это уникальный футбольный клуб, чьи содержание и историю нельзя игнорировать. Это то, что вдохновляло меня каждый день".



"Я хочу сказать большое спасибо болельщикам. Должен сказать, вы из особенной, редкой породы".



"В этом году мы пережили замечательные моменты, которые все мы запомним. Лучшей вещью в моем положении было видеть, как многих из вас переполняют эмоции в эти моменты и как вы покидаете стадион, отчаянно желая вернуться в следующий раз".



"Я просто хотел вас чем-нибудь отблагодарить".



"Эта любовь никогда не умирает".



"Знаю, в последнее время мы не добивались хороших результатов, но вы выражали ко мне лишь любовь и поддержку, хотя проще всего было бы повести себя наоборот".



"Я хотел лишь успеха для "Манчестер Юнайтед". Этот клуб был столь важной частью моей жизни, и это никогда не изменится. Я всегда буду гордиться тем, что сыграл свою роль, и я всегда буду хотеть самого лучшего для клуба".



"Теперь я буду среди вас, наблюдать со стороны и болеть за парней", — гласит заявление Кэррика.