"Юнайтед" подтвердил назначение Маурисио Почеттино

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера.

"Юнайтед" только накануне объявил о расставании с Майклом Кэрриком, который утром, за считанные часы до своего увольнения, успел провести тренировку на базе в Каррингтоне.



На тот момент "Юнайтед" уже достиг договоренности с Почеттино, и сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил, что аргентинский специалист приступает к работе с 18 ноября.



Почеттино начнет готовить "Юнайтед" к выезду к "Ливерпулю" 22 ноября в рамках Премьер-Лиги, как только проведет два матча со сборной США против Гаити.



За прекращение контракта Почеттино с Федерацией футбола США "Юнайтед" выплатил около 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).



"Юнайтед" станет уже четвертым английским клубом в тренерской карьере Почеттино, который прежде возглавлял "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".



Почеттино начинал свою тренерскую карьеру в "Эспаньоле", а также успел поработать с ПСЖ, с которым выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции.