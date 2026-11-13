"Юнайтед" подтвердил назначение Маурисио Почеттино
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера.
"Юнайтед" только накануне объявил о расставании с Майклом Кэрриком, который утром, за считанные часы до своего увольнения, успел провести тренировку на базе в Каррингтоне.
На тот момент "Юнайтед" уже достиг договоренности с Почеттино, и сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил, что аргентинский специалист приступает к работе с 18 ноября.
Почеттино начнет готовить "Юнайтед" к выезду к "Ливерпулю" 22 ноября в рамках Премьер-Лиги, как только проведет два матча со сборной США против Гаити.
За прекращение контракта Почеттино с Федерацией футбола США "Юнайтед" выплатил около 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).
"Юнайтед" станет уже четвертым английским клубом в тренерской карьере Почеттино, который прежде возглавлял "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".
Почеттино начинал свою тренерскую карьеру в "Эспаньоле", а также успел поработать с ПСЖ, с которым выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
13.11.2026 15:30
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Ну как вы родные?
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Тренер неудачник для клуба неудачников, идеальное попадание
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И его сгноят.
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paroljlogin7237
Пока Ман Ю не изменит политику руководства, ничего не поменяется. У клуба уже было множество топовых тренеров, и практически все в итоге провалились. И так будет продолжаться до тех пор, пока руководство не начнёт прислушиваться к запросам тренера на трансферном рынке, не будет давать ему достаточно времени для построения команды и не предоставит полную свободу действий.
В команде неприкасаемым должен быть только главный тренер. Если он считает, что необходима масштабная перестройка состава, руководство должно поддержать его и дать карт-бланш на чистку команды без постоянных вмешательств и оспаривания решений. Фернандеша и Магвайера я бы в первую очередь от туда бы выпер.
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13.11.2026 15:29 # удалить
dembo
Ты далбаеб, если делишь футбол на черное и белое.
С тренером попасть, как и с игроками нужно.
Ты нахуй судишь со своей калонирской колокольни.
Реальность в том, что у мю уже был тренер, которому давали менеджерские полномочия. Я даже больше скажу, таких двое было.
Не тен хаг приводил своих игроков? Антони Де лихта Маунта (опыт витесса) онану? Это наверное клуб против воли тен хага его игроков прикупил.
Хм, а не амориму дали возможность всех вингеров продать и накупить инсайдов? Опять не дали тренеру возможностей....
А теперь давай вспомним ротету твою ебливую, где ты за идеал пытаешься выдать образ топового тренера, где типо доверия дало результат. И частично это так. Но не гелевый ли пидарок дважды на 8 месте заканчивал, когда любой топ клуб тренера за такие результаты давно убрал бы. Не гелевый куча ошибок сделал по приглосу игроков?
Виллиана, Парти, рамсдейла, локонги, тавареша , зины, жезуса, хаверца, мадуки, дьокереша, езе, субименди и ещк с ними не было?
Кто-то просто не уровень, а кто-то убит как субименди и езе.
Арсенал держится на 3 игроках, райс рая габриель. Тут артета попал, да и то габриель гавной был , пока салиба не нарисовался.
Я рацса индивидуально не котирую, но то что он нужный винтик артеты это факт, двигатель вечный, неугомонный и все такое, понятно
Окей, артете условно за эти трансферы лайк. Но где гарантии, что условно тен хаг наберет мусора как артета, потом попвдкт с парой игроков и паравоз поедет....а нет этих гарантий, вот и все. Арсенал это ваще не пример никуя , это скорее удачное стечение обстоятельств. Никакой другой клуб не будет терпеть 8 место 2 года подряд, куча флоповых покупок и надкятся, что найдут где-то в юудцщем пару игроков, которые изменят динамику. А что если не изменят, еще дальше клуб закапывать?
Нет щас тренеров в мире, которым можно давать свободу действий, просто нет...моуры, анчи, пепы ....их нет. Щас новая эра тренеров, где все должны себя показать и доказать. Какой далбаеб будет поддерживать хотелки условного хау, если он никто?
Это просто арсеналу это реально в плюс сработало, ято там клуб итак уже привык быть гавной , что им 8 место ок. Но это не будет работать ни в мю, челси, ливерпуле, мс.
Мс это кстати идеальный пример. Вот привели мареске енцо. Вот отдали 125 лямов, поддержали. А енцо пока лишним в этом сити выглядит, куча хейта
Ну вот маркска гюсто хочет, предположим поддержат, езе лямов 60 выкинут
А потом представляем сити на 8 месте в конце сезона, с густо и енцо.
Маркску не уволят? Хаха , ржу тебе в лицо с твоей теорией про доверие к тренеру
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Удачи!
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