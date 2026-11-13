Грилиш извинился перед фанатами "Эвертона"
Вингер "Эвертона" Джек Грилиш принес извинения фанатам своего клуба.
Грилиш пропустил все четыре последних матча "Эвертона", отсутствуя с поражения 0:2 от "Челси" 17 октября.
"Эвертон" объяснял отсутствие Грилиша "нарушением клубной дисциплины". Если верить таблоидам, Джек на протяжении двух ночей подряд веселился с друзьями и поэтому прогулял тренировку "ирисок".
Однако теперь инцидент исчерпан. В этот международный перерыв Грилиш был восстановлен в общей группе и даже сыграл в товарищеском матче против "Дерби" за закрытыми дверьми.
"Было приятно снова сыграть с парнями после нескольких хороших дней тренировок".
"Я хочу извиниться перед фанатами и всеми в клубе за то, что мог помочь команде в последние недели. Я люблю играть за этот клуб, и мне не терпится вернуться к игре перед вами в футболке "Эвертона". Скоро увидимся", — сообщил Грилиш в социальной сети.
13.11.2026 15:00
Просмотров: 459
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: