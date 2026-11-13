"Юнайтед" обратился к Фоларину Балогану

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с представителями нападающего "Монако" Фоларина Балогана.

Маурисио Почеттино, который готовится заступить на должность главного тренера "Юнайтед", прекрасно знает 25-летнего Балогана по совместной работе в сборной США.



После решения назначить Почеттино "Юнайтед" обратился к представителям Балогана, и тот выразил заинтересованность в переходе к "красным дьяволам" в январе, утверждает TEAMtalk.



"Юнайтед" задумывался о приглашении нападающего еще до своего решения сменить главного тренера, к чему "дьяволов" подталкивают затянувшиеся проблемы со здоровьем у Беньямина Шешко.



Балоган, бывший юниор "Арсенала", едва не вернулся в Англию еще минувшим летом. Его переход в "Эвертон" сорвался из-за медобследования.