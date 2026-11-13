Невилл поведал, что Почеттино сразу же улучшит в "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поведал, что первым делом тренер Маурисио Почеттино улучшит у "красных дьяволов".

Именно Почеттино был избран боссами "Юнайтед" на роль следующего главного тренера после увольнения Майкла Кэррика накануне.



Невиллу довелось вблизи наблюдать за работой Почеттино в "Тоттенхэме", поэтому Гари ожидает, что Маурисио приведет игроков "Юнайтед" в форму и заставит их бегать.



"Одна вещь, которую мы знаем насчет него, заключается в том, что он заставляет своих игроков бегать, физическая подготовка имеет для него высший приоритет. Его команды всегда были в хорошей физической форме, побеждали они или нет".



"Нам доводилось тренироваться на базе "Тоттенхэма", когда я работал со сборной Англии, и у них был этот вторник — "ужасный вторник". Он так не назывался, он назывался как-то по другому, но был известен тем, что в этот день он нагружал игроков бегом".



"Его команды всегда были в хорошей физической форме. Думаю, он сразу же это обеспечить. Разумеется, теперь он обладает большим опытом и знает, как тренировать команду", — цитирует Невилла ESPN.