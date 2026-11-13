Клубы из Италии и Турции интересуются Ван Дейком

Клубы из Италии и Турции проявляют интерес к капитану "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Действующий контракт Ван Дейка с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, а значит уже с января у Виргила появится право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Когда Ван Дейк подписывал этот контракт в 2025 году, голландскому защитнику удалось сохранить свою зарплату в районе 400,000 фунтов.



Даже если "Ливерпуль" предложит Ван Дейку новую сделку, то Виргил, которому следующим летом исполнится 36 лет, едва ли сможет снова рассчитывать на сохранение своей зарплаты.



По информации BBC, вопрос с будущим Ван Дейка будет одной из приоритетных задач для спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда на ближайшие месяцы, однако обеим сторонам может потребоваться время на принятие решения.



Сообщается, что за ситуацией Ван Дейка следят "Милан" и "Ювентус", а также турецкие клубы, готовые сделать Виргилу заманчивое предложение.