"Юнайтед" окажет поддержку Почеттино в зимнее окно

"Манчестер Юнайтед" собирается оказать поддержку своему новому главному тренеру в зимнее трансферное окно.

Накануне "Юнайтед" подтвердил увольнение Майкла Кэррика, а новым главным тренером "красных дьяволов" должен стать Маурисио Почеттино.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Почеттино уже получил гарантии того, что сможет основательно укрепить состав "Юнайтед" в январе. Стороны даже определили четыре позиции, куда планируется пригласить новичков.



Приоритетом для "Юнайтед" на январь является укрепление обороны. В этом сезоне "дьяволы" пропустили 30 голов в 15 матчах с учетом всех соревнований, что является совместно худшим показателем среди всех команд в топ-5 европейских лиг.



Поэтому "Юнайтед" хочет обзавестись левым защитником, правым защитником и центральным защитником. Четвертый слот "дьяволы" оставляют для нападающего.



В этом сезоне "Юнайтед" также испытывает дефицит голов от игроков передней линии, что связано с затянувшими проблемами со здоровьем у Беньямина Шешко.