"Эвертон" задумывается о приглашении Галлахера в январе
"Эвертон" задумывается о приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.
Будучи одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма", Галлахер отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "шпор" в этом сезоне с учетом всех соревнований.
По информации Football Insider, ситуация Галлахера привлекла внимание целого ряда клубов Премьер-Лиги, но "Эвертон" называется главным претендентом на 26-летнего англичанина.
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Галлахера и надеется укрепить состав своей команды в январе, не сумев этого сделать должным образом минувшим летом.
"Эвертону" может быть сложно сразу приобрести Галлахера, поэтому "ириски" готовы взять экс-игрока "Челси" в аренду с последующим выкупом.
13.11.2026 10:00
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