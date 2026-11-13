"Эвертон" задумывается о приглашении Галлахера в январе

"Эвертон" задумывается о приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

Будучи одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма", Галлахер отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "шпор" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



По информации Football Insider, ситуация Галлахера привлекла внимание целого ряда клубов Премьер-Лиги, но "Эвертон" называется главным претендентом на 26-летнего англичанина.



Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Галлахера и надеется укрепить состав своей команды в январе, не сумев этого сделать должным образом минувшим летом.



"Эвертону" может быть сложно сразу приобрести Галлахера, поэтому "ириски" готовы взять экс-игрока "Челси" в аренду с последующим выкупом.