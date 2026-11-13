"Ливерпуль" сделал Вушковича своей целью на следующее лето

"Ливерпуль" включил защитника "Брайтона" Луку Вушковича в шорт-лист своих трансферных целей на следующее лето.

Так и не дождавшись своего шанса в "Тоттенхэме", после возвращения из аренды в "Гамбурге" Вушкович был продан "шпорами в "Брайтон" за 50 миллионов фунтов.



Вушкович сразу же утвердился ключевым игроком "Брайтона", выходя в стартовом составе на каждый из 10 матчей команды Фабиана Хюрцелера в этом сезоне Премьер-Лиги.



На этот международный перерыв "Брайтон" ушел, занимая второе место в Премьер-Лиге, и успехи 19-летнего хорвата не остались незамеченными со стороны топ-клубов.



По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" входит в число грандов, регулярно просматривающих Вушковича, и задумывается о приобретении Луки следующим летом, когда истекает контракт капитана "красных" Виргила Ван Дейка.



Вушкович очень счастлив в "Брайтоне", но в то же время имеет карьерные амбиции и мечтает однажды оказаться в "Реале".



В данный момент "Брайтон" оценивает Вушковича примерно в 85 млн. фунтов. Рассчитанный до 2031 года контракт Луки не предусматривает пункта об отступных.