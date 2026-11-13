Роджерс: "Это ложь, что Палмер не хочет играть за сборную Англии"

Нападающий Морган Роджерс отверг предположения о том, что его партнер по "Челси" Коул Палмер не хочет играть за сборную Англии.

В сентябре Палмер не откликнулся на вызов из сборной Англии, сославшись на переутомление и проблемы со здоровьем, а на сей раз главный тренер "трех львов" Томас Тухель даже не стал приглашать Коула.



У многих появились подозрения, что Палмер просто не хочет играть за национальную команду, однако после победы 2:1 над Хорватией Роджерс объяснил, как обстоят дела на самом деле.



"Это ложь. Он хочет быть здесь. Он хотел получить вызов и хотел приехать, чтобы представлять свою страну, как это всегда было с ним. Люди просто делают из этого новость и говорят, что проще всего сказать".



"Все мы знаем, что прошлый год получился сложным для него из-за травм, и я лично знаю, что он до сих пор занимается их лечением. Он был весьма подавлен из-за травм в прошлом году и не чувствовал себя на 100 процентов готовым на поле".



"Он хочет быть здесь и хочет быть лучшей версией себя. Конечно, хочет, кто бы не хотел? Но также он должен заботиться о своем здоровье. Он хочет играть 10-15 лет, поэтому он также должен заботиться о себе".



"Если в краткосрочной перспективе нужно поберечь себя ради общего блага, то пусть так и будет, и это заслуживает полной поддержки. Сборная Англии или нежелание играть за сборную Англии здесь не при чем. Это чушь, если люди реально сомневаются в чьем-либо желании играть за сборную Англии. Вы можете видеть улыбку на его лице и его любовь к футболу, так что я этого не понимаю и не понимает он. Он должен справляться с этим, но я могу заверить вас, что он хочет быть здесь и хочет играть за свою страну", — цитирует Роджерса The Guardian.