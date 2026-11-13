Бруну Фернандеш снова отказался от нового контракта с "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отклонил второе предложение своего клуба о новом контракте.

Действующий контракт 32-летнего Фернандеша истекает в конце этого сезона, и по состоянию на текущий момент Бруну уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



"Юнайтед" все еще может этому помешать, даже если не сможет договориться с Фернандешем о новом контракте, потому что клуб с "Олд Траффорд" сохраняет опцию продления на 12 месяцев.



Как сообщает The Athletic, свое первое предложение о новом контракте "Юнайтед" сделал Фернандешу еще минувшим летом, но тогда, как и сейчас, полузащитник сборной Португалии ответил отказом.



Несмотря на второй подряд отказ, "Юнайтед" планирует продолжить переговоры с Фернандешем, однако упадок формы, переживаемый Бруну в этом сезоне, не способствует достижению компромисса.



Фернандеш открыт к идее задержаться в "Юнайтед", но предлагаемые клубом условия его не устраивают.