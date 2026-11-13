Почеттино согласовал с "Юнайтед" контракт до 2029 года

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино согласовал с "Манчестер Юнайтед" контракт на два с половиной года.

В четверг "Юнайтед" официально объявил об увольнении Майкла Кэррика с поста главного тренера. На тот момент у "красных дьяволов" уже была принципиальная договоренность с Почеттино.



Как сообщает Sky Sports, сейчас Почеттино и "Юнайтед" полностью договорились о контракте до 2029 года, и уже в пятницу Маурисио должен быть представлен в качестве нового рулевого "красных дьяволов".



"Юнайтед" выплатит около 7 миллионов фунтов за прекращение контракта Почеттино со сборной Соединенных Штатов, однако два матча американцев против Гаити — в субботу и следующую среду — Маурисио все же придется провести.



Таким образом, дебют Почеттино на новом месте работы состоится в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 22 ноября. На подготовку к выезду на "Энфилд" у Маурисио будет всего два-три дня.



Почеттино примет "Юнайтед" в зоне вылета Премьер-Лиги и станет восьмым постоянным наставником "красных дьяволов" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году.