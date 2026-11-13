Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф Лиги Наций

Харри Кейн Харри Кейн установил рекорд всех времен по количеству матчей за сборную Англии и своим голом с пенальти обеспечил родоначальникам футбола победу 2:1 над Хорватией в Лиге Наций.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель составил пару центральных защитников из Джарелла Куансы и Дэна Берна, а Трент Александер-Арнольд расположился справа в обороне. Морган Роджерс вышел на правое крыло атаки.

В начале матча англичане играли с небольшим преимуществом, но совершенно без моментов или хотя бы ударов в створ.

А на 24-й минуте хозяева открыли счет. Йошко Гвардиол нелепейшим образом пропустил мяч на Роджерса во вратарской площади, и Морган с близкого расстояния заковырял снаряд в сетку — 1:0.

В остатке первого тайма Англия продолжала играть первым номером, но других ударов в створ, кроме гола, не нанесла.

После перерыва игра практически не изменилась, но на 59-й минуте счет внезапно стал равным. После розыгрыша соперником углового Куанса слишком слабо сбросил мяч назад головой, чем воспользовался Петар Сучич, в касание поразив цель — 1:1.

Правда, почти сразу Куанса исправился, нарвавшись на фол в чужой штрафной. Рефери сходил к монитору и назначил пенальти, который был безошибочно реализован Харри Кейном — 2:1.

В концовке матча хорваты принялись немного рисковать, в результате нарвавшись на гол вышедшего на замену Джеймса Гарнера, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.

Англия одержала дежурную, не самую яркую, но ожидаемую победу, и теперь впереди у подопечных Тухеля выезд в Мадрид, где и решится судьба первого места в группе.

Сборная Англии — сборная Хорватии — 2:1 (1:0)

Голы: Роджерс 24, Кейн 64 (пен) — Сучич 59.

Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд (Уайт 78), Куанса, Берн, Холл, Райс (Гарнер 77), Андерсон, Беллингем, Гордон (Нгумоа 77), Роджерс, Кейн.

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Вушкович, Гвардиол, Ковачич (Майер 90), Влашич, Смолчич (Марко Пашалич 76), Батурина, Сучич (Марио Пашалич 70), Матанович (Будимир 70), Мишич (Модрич 76).

Предупреждение: Смолчич.





Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Хорватии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2026 00:40

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  1. brown-ale 13.11.2026 01:19 # brown-ale
    Скукота эта Лига наций, но с Испанией будет заруба.

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  2. ersain-dakarimov 13.11.2026 00:56 # ersain-dakarimov
    Зидан набрал бичей и теперь расхлёбывает.

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  3. billy-herrington 13.11.2026 00:54 # billy-herrington
    Тухель не может пенка поможет.

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