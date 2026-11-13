Англия победила Хорватию и вышла в плей-офф Лиги Наций

Харри Кейн установил рекорд всех времен по количеству матчей за сборную Англии и своим голом с пенальти обеспечил родоначальникам футбола победу 2:1 над Хорватией в Лиге Наций.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель составил пару центральных защитников из Джарелла Куансы и Дэна Берна, а Трент Александер-Арнольд расположился справа в обороне. Морган Роджерс вышел на правое крыло атаки.



В начале матча англичане играли с небольшим преимуществом, но совершенно без моментов или хотя бы ударов в створ.



А на 24-й минуте хозяева открыли счет. Йошко Гвардиол нелепейшим образом пропустил мяч на Роджерса во вратарской площади, и Морган с близкого расстояния заковырял снаряд в сетку — 1:0.



В остатке первого тайма Англия продолжала играть первым номером, но других ударов в створ, кроме гола, не нанесла.



После перерыва игра практически не изменилась, но на 59-й минуте счет внезапно стал равным. После розыгрыша соперником углового Куанса слишком слабо сбросил мяч назад головой, чем воспользовался Петар Сучич, в касание поразив цель — 1:1.



Правда, почти сразу Куанса исправился, нарвавшись на фол в чужой штрафной. Рефери сходил к монитору и назначил пенальти, который был безошибочно реализован Харри Кейном — 2:1.



В концовке матча хорваты принялись немного рисковать, в результате нарвавшись на гол вышедшего на замену Джеймса Гарнера, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.



Англия одержала дежурную, не самую яркую, но ожидаемую победу, и теперь впереди у подопечных Тухеля выезд в Мадрид, где и решится судьба первого места в группе.



Сборная Англии — сборная Хорватии — 2:1 (1:0)



Голы: Роджерс 24, Кейн 64 (пен) — Сучич 59.



Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд (Уайт 78), Куанса, Берн, Холл, Райс (Гарнер 77), Андерсон, Беллингем, Гордон (Нгумоа 77), Роджерс, Кейн.



Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Вушкович, Гвардиол, Ковачич (Майер 90), Влашич, Смолчич (Марко Пашалич 76), Батурина, Сучич (Марио Пашалич 70), Матанович (Будимир 70), Мишич (Модрич 76).



Предупреждение: Смолчич.