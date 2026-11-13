Араухо: "Я способен на гораздо большее"
Защитник "Ливерпуля" Рональд Араухо объяснил, почему он не до конца удовлетворен стартом своей карьеры в мерсисайдском клубе.
Араухо сыграл уже 15 матчей и забил два гола за "Ливерпуль" после своего перехода из "Барселоны" на правах аренды.
27-летний уругваец утвердился основным игроком "Ливерпуля", а также заслужил любовь болельщиков клуба благодаря своему самоотверженному оборонительному стилю.
Однако Араухо не собирается останавливаться на достигнутом и чувствует, что это не предел его возможностей.
"Это (начало карьеры в "Ливерпуле") было приятно, но в то же время я переходил сюда подготовленным к этому испытанию".
"С первого момента, как у меня появилась возможность перейти в этот огромный клуб, я готовил себя к тому, чтобы прибыть в лучшем состоянии и адаптироваться к этому клубу, новой лиге с совершенно другим стилем".
"Я проделал огромную работу над этим. Даже в мои первые недели в клубе мы упорно трудились, чтобы наверстать недостающее".
"В данный момент я благодарен, но я знаю, что способен на гораздо большее. Я просто не могу останавливаться на достигнутом — нужно продолжать работать".
"Это одна из моих личных привычек — продолжать трудиться, продолжать стараться изо всех сил, продолжать учиться".
"Думаю, я все еще должен многому научиться, чтобы продолжить свое развитие, и я способен на больше", — сообщил Араухо официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.11.2026 00:05
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