Араухо: "Я способен на гораздо большее"

Защитник "Ливерпуля" Рональд Араухо объяснил, почему он не до конца удовлетворен стартом своей карьеры в мерсисайдском клубе.

Араухо сыграл уже 15 матчей и забил два гола за "Ливерпуль" после своего перехода из "Барселоны" на правах аренды.



27-летний уругваец утвердился основным игроком "Ливерпуля", а также заслужил любовь болельщиков клуба благодаря своему самоотверженному оборонительному стилю.



Однако Араухо не собирается останавливаться на достигнутом и чувствует, что это не предел его возможностей.



"Это (начало карьеры в "Ливерпуле") было приятно, но в то же время я переходил сюда подготовленным к этому испытанию".



"С первого момента, как у меня появилась возможность перейти в этот огромный клуб, я готовил себя к тому, чтобы прибыть в лучшем состоянии и адаптироваться к этому клубу, новой лиге с совершенно другим стилем".



"Я проделал огромную работу над этим. Даже в мои первые недели в клубе мы упорно трудились, чтобы наверстать недостающее".



"В данный момент я благодарен, но я знаю, что способен на гораздо большее. Я просто не могу останавливаться на достигнутом — нужно продолжать работать".



"Это одна из моих личных привычек — продолжать трудиться, продолжать стараться изо всех сил, продолжать учиться".



"Думаю, я все еще должен многому научиться, чтобы продолжить свое развитие, и я способен на больше", — сообщил Араухо официальному веб-сайту "Ливерпуля".