"Юнайтед" может объявить о назначении Почеттино уже в пятницу

Маурисио Почеттино может быть представлен новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" в ближайшие 24 часа.

"Юнайтед" только в минувший вторник начал переговоры с Почеттино, и тот уже дал принципиальное согласие занять место Майкла Кэррика, чье увольнение было официально подтверждено в четверг.



Теперь "Юнайтед" обсуждает заключительные детали с Почеттино, а также договаривается с Федерацией футбола США об активации пункта в контракте Маурисио о выкупе за 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов).



По информации talkSPORT, "Юнайтед" надеется уладить эти формальности в кратчайшие сроки, и о назначении Почеттино может быть объявлено уже в пятницу.



В то же время ожидается, что Почеттино останется у руля сборной США на оба матча против Гаити, а значит к работе в "Юнайтед" Маурисио сможет приступить только в следующий четверг.