Невилл — об отношении МЮ к Кэррику: "Это просто отвратительно"

Гари Невилл Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "отвратительным" поведение клуба в отношении Майкла Кэррика, уволенного с поста главного тренера.

Всю эту неделю Кэррик проводил тренировки на базе в Каррингтоне. Так было даже в четверг, когда "Юнайтед" объявил о расставании с Майклом.

При этом судьба Кэррика решалась не в Каррингтоне, а в Монако, куда совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф вызвал исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса.

По мнению Невилла, Кэррик заслужил лучшего к себе отношения, нежели это.

"Еще после матча против "Борнмута" я сказал, что фактически "Манчестер Юнайтед" наблюдал его отставку с этим кругом почета, этим маханием на прощание. Думаю, он ожидал уйти в тот момент, но они были нерешительны".

"Очевидно, они чувствовали, что им, возможно, удастся дотянуть до международного перерыва, чтобы своего рода собраться и улучшить результаты, но это были сложные две недели. Нерешительность, отсутствие авторитета и просто плохое управление".

"В последние 24-48 часов ситуация стала просто ужасной. Пока ваш тренер, легенда клуба, проводит тренировки на базе, руководители в Монако договариваются с Федерацией футбола США насчет Маурисио Почеттино".

"Это просто отвратительно. Это и близко не соответствует стандартам, которые вы ожидаете в какой-либо сфере, какой-либо индустрии. Это бы считалось незаконным увольнением, и вас бы засудили".

"Когда руководители находятся в Монако, а команда, персонал и управляющие клубом на ежедневной основе люди продолжают работу в Манчестере, это просто не выглядит хорошо и бросает тень на руководство".

"Думаю, никто не выйдет сухим из воды после такого", — сообщил Невилл Sky Sports.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 22:00

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  1. ganinilyha 12.11.2026 22:24 # ganinilyha
    Хоть сколько меня меняй временщиков, если не менять клуб изнутри, ничего не поменяется.
    Впрочем, МЮ на нужном месте сейчас.

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