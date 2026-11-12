Невилл — об отношении МЮ к Кэррику: "Это просто отвратительно"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "отвратительным" поведение клуба в отношении Майкла Кэррика, уволенного с поста главного тренера.

Всю эту неделю Кэррик проводил тренировки на базе в Каррингтоне. Так было даже в четверг, когда "Юнайтед" объявил о расставании с Майклом.



При этом судьба Кэррика решалась не в Каррингтоне, а в Монако, куда совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф вызвал исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса.



По мнению Невилла, Кэррик заслужил лучшего к себе отношения, нежели это.



"Еще после матча против "Борнмута" я сказал, что фактически "Манчестер Юнайтед" наблюдал его отставку с этим кругом почета, этим маханием на прощание. Думаю, он ожидал уйти в тот момент, но они были нерешительны".



"Очевидно, они чувствовали, что им, возможно, удастся дотянуть до международного перерыва, чтобы своего рода собраться и улучшить результаты, но это были сложные две недели. Нерешительность, отсутствие авторитета и просто плохое управление".



"В последние 24-48 часов ситуация стала просто ужасной. Пока ваш тренер, легенда клуба, проводит тренировки на базе, руководители в Монако договариваются с Федерацией футбола США насчет Маурисио Почеттино".



"Это просто отвратительно. Это и близко не соответствует стандартам, которые вы ожидаете в какой-либо сфере, какой-либо индустрии. Это бы считалось незаконным увольнением, и вас бы засудили".



"Когда руководители находятся в Монако, а команда, персонал и управляющие клубом на ежедневной основе люди продолжают работу в Манчестере, это просто не выглядит хорошо и бросает тень на руководство".



"Думаю, никто не выйдет сухим из воды после такого", — сообщил Невилл Sky Sports.