"Юнайтед" мог назначить Почеттино еще в 2024 году
Боссы "Манчестер Юнайтед" уже встречались с Маурисио Почеттино два года назад.
В данный момент Почеттино находится на пороге расставания со сборной США и перехода в "Юнайтед", где ему предстоит заменить уволенного Майкла Кэррика.
В прошлом Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", и Sky Sports может подтвердить, что летом 2024 руководство клуба с "Олд Траффорд" провело встречу с аргентинским специалистом.
Та встреча состоялась вскоре после назначения Омара Беррада исполнительным директором "Юнайтед". "Красные дьяволы" рассматривали Почеттино на замену Эрику Тен Хагу, но в итоге решили, что это время не является подходящим для обеих сторон.
В то время Почеттино едва покинул "Челси", и в итоге "Юнайтед" оставил Тен Хага и даже заключил с ним новый контракт, но уже в октябре Эрик был уволен.
12.11.2026 21:00
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