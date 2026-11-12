"Юнайтед" мог назначить Почеттино еще в 2024 году

Боссы "Манчестер Юнайтед" уже встречались с Маурисио Почеттино два года назад.

В данный момент Почеттино находится на пороге расставания со сборной США и перехода в "Юнайтед", где ему предстоит заменить уволенного Майкла Кэррика.



В прошлом Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", и Sky Sports может подтвердить, что летом 2024 руководство клуба с "Олд Траффорд" провело встречу с аргентинским специалистом.



Та встреча состоялась вскоре после назначения Омара Беррада исполнительным директором "Юнайтед". "Красные дьяволы" рассматривали Почеттино на замену Эрику Тен Хагу, но в итоге решили, что это время не является подходящим для обеих сторон.



В то время Почеттино едва покинул "Челси", и в итоге "Юнайтед" оставил Тен Хага и даже заключил с ним новый контракт, но уже в октябре Эрик был уволен.