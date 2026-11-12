Названы четыре приобретения, которые хотел совершить Кэррик

Майкл Кэррик Названы четыре приобретения, которые "Манчестер Юнайтед" рекомендовал совершить минувшим летом Майкл Кэррик, уволенный с поста главного тренера.

В четверг "Юнайтед" официально подтвердил увольнение Кэррика, который поплатился за провальный старт сезона.

Многие объясняют слабые результаты "Юнайтед" недостаточным усилением, которое "красные дьяволы" получили в летнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" лишь потратил 155 миллионов фунтов на полузащитников Карлоса Балеба, Андрея Сантоса и Юри Тилеманса, а также подобрал свободным агентом Карла Дарлоу на роль резервного голкипера.

В подкасте The Football Boardcast журналист Sky Sports Генри Винтер поведал, что у Кэррика были совершенно другие планы насчет приобретений. Майкл рекомендовал "Юнайтед" подписать Эллиота Андерсона, Льюиса Холла, Моргана Роджерса и Матеуша Фернандеша.

Но в итоге Андерсон достался соседям из "Манчестер Сити", Роджерс перешел в "Челси", а Фернандеша купил "Тоттенхэм". Холл в свою очередь остался в "Ньюкасле", заключив новый контракт.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 20:00

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  1. quavo 12.11.2026 21:15 # quavo
    Ебать он в фифу гамает или че?

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  2. stalker2005 12.11.2026 20:06 # stalker2005
    Пидерастический клуб и пидерастический ....уже бывший тренер!

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