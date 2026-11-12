Названы четыре приобретения, которые хотел совершить Кэррик

Названы четыре приобретения, которые "Манчестер Юнайтед" рекомендовал совершить минувшим летом Майкл Кэррик, уволенный с поста главного тренера.

В четверг "Юнайтед" официально подтвердил увольнение Кэррика, который поплатился за провальный старт сезона.



Многие объясняют слабые результаты "Юнайтед" недостаточным усилением, которое "красные дьяволы" получили в летнее трансферное окно.



Минувшим летом "Юнайтед" лишь потратил 155 миллионов фунтов на полузащитников Карлоса Балеба, Андрея Сантоса и Юри Тилеманса, а также подобрал свободным агентом Карла Дарлоу на роль резервного голкипера.



В подкасте The Football Boardcast журналист Sky Sports Генри Винтер поведал, что у Кэррика были совершенно другие планы насчет приобретений. Майкл рекомендовал "Юнайтед" подписать Эллиота Андерсона, Льюиса Холла, Моргана Роджерса и Матеуша Фернандеша.



Но в итоге Андерсон достался соседям из "Манчестер Сити", Роджерс перешел в "Челси", а Фернандеша купил "Тоттенхэм". Холл в свою очередь остался в "Ньюкасле", заключив новый контракт.