Каррагер: "Мне не жаль Майкла Кэррика"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что не испытывает жалости к Майклу Кэррику, уволенному с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил увольнение Кэррика, который поплатился за провальный старт сезона.



Каррагер считает, что Кэррик был не так уж плох в этой роли, но Майкл просто не обладает должным мастерством для работы с грандом Премьер-Лиги.



"Майкл Кэррик получил свою работу без какого-либо на то основания. По сути он получил свою работу, потому что играл за "Манчестер Юнайтед" и делал это хорошо".



"Поэтому эта идея о том, что мы должны жалеть Майкла Кэррика... Прямо сейчас ему больно, но он оглянется на эти последние 18 месяцев и увидит, что вернул их в Лигу Чемпионов, одержал победы в больших матчах против "Арсенала" и "Ливерпуля", он был великолепен".



"Разумеется, их положение в таблице — это проблема, но фанаты скандировали его имя после матча с "Ромой" и после 4:4 с "Астон Виллой".



"Но я сижу здесь и не чувствую жалости к Майклу Кэррику. Это не тот тренер, который тренировал 10 лет и поработал по всему миру, чтобы получить работу в "Манчестер Юнайтед". Он провел около двух лет в "Мидлсбро", затем коротко побыл экспертом, а затем получил работу в "Манчестер Юнайтед". Они дали ее ему".



"Мне не жаль Майкла Кэррика. Он тренировал один из крупнейших клубов в мире, ничего толком не сделав ради этого. Он вывел их в Лигу Чемпионов, он проделал хорошую работу, но он никогда не соответствовал калибру тренеров Премьер-Лиги. В Премьер-Лиге трудятся лучшие тренеры в мире, и он просто не вполне соответствует этому уровню", — цитирует Каррагера Daily Mirror.