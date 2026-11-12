Кейн назвал двух кандидатов на роль своего преемника в сборной Англии

Нападающий Харри Кейн назвал двух кандидатов на роль следующего капитана сборной Англии.

В свои 33 года Кейн находится в расцвете сил, едва став обладателем "Золотого мяча", однако Харри уже задумывается о будущем.



Кейн видит в составе сборной Англии двух лидеров, которые в перспективе могут его заменить. Это полузащитники Джуд Беллингем из "Реала" и Деклан Райс из "Арсенала".



"Да, думаю, он (Беллингем) определенное обладает качествами, чтобы стать капитаном".



"Честно говоря, думаю, это будет он или Дек".



"Деклан тоже демонстрирует отличные лидерские качества. Они оба берут на себя эту роль. Я стараюсь помогать им, насколько могу, делюсь советами и своим опытом, подаю пример".



"Думаю, когда настанет этот день, и я перестану быть капитаном, им станет один из них двоих. Они отличаются, и это, наверное, будет зависеть от того, что тренер хочет от своего капитана".



"Джуд невероятен. Не только своей игрой, потому что, разумеется, он особенный игрок, единственный в своем роде игрок. Но я чувствую, что он стал брать на себя больше ответственности, особенно после Чемпионата Мира. Он знает, что значит быть игроком сборной Англии", — сообщил Кейн talkSPORT.