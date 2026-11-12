"Юнайтед" и "Сити" следят за Мало Гюсто

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" следят за правым защитником "Челси" Мало Гюсто.

Последний раз Гюсто выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги еще 12 сентября. Главный тренер "синих" Хаби Алонсо перестал доверять Мало, несмотря на травму капитана Риса Джеймса.



Гюсто недоволен своей ситуацией и может попытаться покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно, чем готовы воспользоваться "Юнайтед" и "Сити", сообщает talkSPORT.



"Сити" интересовался Гюсто еще минувшим летом, желая воссоединить Мало со своим новым главным тренером Энцо Мареской, поработавшим с 23-летним французом в "Челси", но тогда этому не суждено было случиться.



Несмотря на ограниченную роль Гюсто в команде Алонсо, "Челси" оценивает Мало в 75 миллионов фунтов.