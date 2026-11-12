Пьер Саж уволен из "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил об увольнении своего главного тренера Пьера Сажа.

Саж только минувшим летом возглавил "Пэлас", заменив Оливера Гласнера, который не стал продлевать контракт с "орлами" и ушел тренировать "Ноттингем Форест".



Саж успел провести лишь 16 матчей с "Пэлас", одержав только две победы в Премьер-Лиге, где "орлы" сейчас занимают последнее место.



Удручающие результаты и риск вылететь из Премьер-Лиги заставили "Пэлас" указать на дверь Сажу, вместе с которым "Селхерст Парк" покидают четверо его помощников.



По крайней мере, Саж не стал первым тренерским увольнением в этом сезоне Премьер-Лиги — на несколько часов Пьера опередил Майкл Кэррик, изгнанный из "Манчестер Юнайтед".



Фаворитом на замену 47-летнему французу в "Пэлас" считается бывший наставник "Тоттенхэма" и "Брентфорда" Томас Франк.