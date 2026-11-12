Пьер Саж уволен из "Кристал Пэлас"

Пьер Саж "Кристал Пэлас" объявил об увольнении своего главного тренера Пьера Сажа.

Саж только минувшим летом возглавил "Пэлас", заменив Оливера Гласнера, который не стал продлевать контракт с "орлами" и ушел тренировать "Ноттингем Форест".

Саж успел провести лишь 16 матчей с "Пэлас", одержав только две победы в Премьер-Лиге, где "орлы" сейчас занимают последнее место.

Удручающие результаты и риск вылететь из Премьер-Лиги заставили "Пэлас" указать на дверь Сажу, вместе с которым "Селхерст Парк" покидают четверо его помощников.

По крайней мере, Саж не стал первым тренерским увольнением в этом сезоне Премьер-Лиги — на несколько часов Пьера опередил Майкл Кэррик, изгнанный из "Манчестер Юнайтед".

Фаворитом на замену 47-летнему французу в "Пэлас" считается бывший наставник "Тоттенхэма" и "Брентфорда" Томас Франк.





Метки Кристал Пэлас, Саж, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 16:00

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  1. gidro-met 12.11.2026 16:19 # gidro-met
    весной они с Кариком были главными королями , но осень.. время приземления на детскую поверхность (дна)

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