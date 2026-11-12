За приглашением Почеттино в "Юнайтед" стоят Глэйзеры

На приглашении главного тренера сборной США Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед" настояло семейство Глэйзеров, владеющее клубом с "Олд Траффорд".

В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил увольнение Майкла Кэррика, на место которого "красные дьяволы" вскоре должны назначить Почеттино.



По информации журналиста Бена Джейкобса, за решением пригласить Почеттино стоял Глэйзеры, а сэр Джим Рэтклифф, управляющий "Юнайтед", лишь одобрил инициативу американского семейства.



Глэйзеры установили контакт с Почеттино еще в октябре — до того, как спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс инициировал процесс по увольнению Кэррика и определению замены.



В то же время Эдди Хау, которого считали наиболее предпочтительным кандидатом Уилкокса, даже не был приглашен на собеседование в "Юнайтед".