За приглашением Почеттино в "Юнайтед" стоят Глэйзеры

Маурисио Почеттино На приглашении главного тренера сборной США Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед" настояло семейство Глэйзеров, владеющее клубом с "Олд Траффорд".

В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил увольнение Майкла Кэррика, на место которого "красные дьяволы" вскоре должны назначить Почеттино.

По информации журналиста Бена Джейкобса, за решением пригласить Почеттино стоял Глэйзеры, а сэр Джим Рэтклифф, управляющий "Юнайтед", лишь одобрил инициативу американского семейства.

Глэйзеры установили контакт с Почеттино еще в октябре — до того, как спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс инициировал процесс по увольнению Кэррика и определению замены.

В то же время Эдди Хау, которого считали наиболее предпочтительным кандидатом Уилкокса, даже не был приглашен на собеседование в "Юнайтед".





Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Почеттино, сборная США, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 15:00

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