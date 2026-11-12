"Юнайтед" уволил Майкла Кэррика
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход Майкла Кэррика с должности главного тренера.
Кэррик заступил на тренерский мостик "Юнайтед" в январе этого года, изначально возглавив "красных дьяволов" на остаток прошлого сезона.
Кэррик великолепно проявил себя в этой роли, выиграв 12 из 17 оставшихся матчей. Никакая другая команда не набрала в Премьер-Лиге за этот период очков больше, чем "Юнайтед".
Благодаря преображения при Кэррике "Юнайтед" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге и вернулся в Лигу Чемпионов.
Уже в мае Кэррик заключил постоянный контракт на два года, однако новый сезон начался крайне неудачно для "Юнайтед", который выиграл лишь один из 10 первых матчей в Премьер-Лиге.
На этот международный перерыв "Юнайтед" ушел, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. Также "красные дьяволы" успели вылететь из Кубка Лиги.
"После разочаровывающего старта сезона клуб пришел к крайне сложному решению, что необходимы перемены для достижения наших амбиций", — объясняет свое решение выгнать Кэррика клуб с "Олд Траффорд".
Ожидается, что на вакантное место "Юнайтед" вскоре пригласит главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.
12.11.2026 14:00
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Последние комментарии:
Oreo
3.01.2022 13:47 #
slash-lfc
Епать мы уже старые пердуны братишки хахахахаха. Интересно когда будет по 40-45 тоже будем е6ланить здесь.
(ответить)
13.01.2022 13:53 #
deleted018
ты нет. Я тебя когда нибудь прибью, всё таки.
(ответить)
13.01.2022 13:54 #
slash-lfc
Саси, xуй ты меня найдёшь, циклоп
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13.01.2022 14:13 #
deleted018
Это тебе так кажется. Я уже очень близок к цели...
Источник: https://fapl.ru/posts/90747/?c=1#c7483656
(ответить)
лyзepxyйцы на месте?
(ответить)
Так то пол команды менять надо.
(ответить)
Очень жаль, Майки ты невиновен в этом позоре.
(ответить)
я бы Фабрегаса попробовал выдернуть вместо Почетино
(ответить)
снова тренер виноват, что клуб в дерьме...
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Худший тренер в истории му. Эта тварь в бытности игроков был деревянным, ему все оды пели , хотя по факту он дерьмищем был, так а тренером еще более никудышным.
(ответить)
Над нищими всегда легко управлять
Ахахахахахаха ща с разорванными пуканами будут арать на богатых
ахахахахаха как я тащусь ржать над этими нищими
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Жалкие тоны,нищих синих ишаков:
папович,пажальуйста вернись,пажальуйста
мы нищие,зависть пожирает нас…мы не хотим середняком отставаться как до тебя,ты дал нам надежду что мы войдем в Элиту.
Папович уу уу ууу (((( папоооовииич
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ой зря. Дали бы время поработать. На эмоциях выиграют пару-тройку матчей, а потом опять борьба за выживание имхо
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Нищие,синие ишаки,че не орете?
Ахахахахаха пенсоишаки вротвые6анные
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