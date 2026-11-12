"Юнайтед" уволил Майкла Кэррика

Майкл Кэррик "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход Майкла Кэррика с должности главного тренера.

Кэррик заступил на тренерский мостик "Юнайтед" в январе этого года, изначально возглавив "красных дьяволов" на остаток прошлого сезона.

Кэррик великолепно проявил себя в этой роли, выиграв 12 из 17 оставшихся матчей. Никакая другая команда не набрала в Премьер-Лиге за этот период очков больше, чем "Юнайтед".

Благодаря преображения при Кэррике "Юнайтед" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге и вернулся в Лигу Чемпионов.

Уже в мае Кэррик заключил постоянный контракт на два года, однако новый сезон начался крайне неудачно для "Юнайтед", который выиграл лишь один из 10 первых матчей в Премьер-Лиге.

На этот международный перерыв "Юнайтед" ушел, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. Также "красные дьяволы" успели вылететь из Кубка Лиги.

"После разочаровывающего старта сезона клуб пришел к крайне сложному решению, что необходимы перемены для достижения наших амбиций", — объясняет свое решение выгнать Кэррика клуб с "Олд Траффорд".

Ожидается, что на вакантное место "Юнайтед" вскоре пригласит главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 14:00

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Последние комментарии:




  1. uncle 12.11.2026 14:36 # uncle
    Oreo
    3.01.2022 13:47 #
    slash-lfc

    Епать мы уже старые пердуны братишки хахахахаха. Интересно когда будет по 40-45 тоже будем е6ланить здесь.
    (ответить)

    13.01.2022 13:53 #
    deleted018

    ты нет. Я тебя когда нибудь прибью, всё таки.
    (ответить)

    13.01.2022 13:54 #
    slash-lfc

    Саси, xуй ты меня найдёшь, циклоп
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    13.01.2022 14:13 #
    deleted018

    Это тебе так кажется. Я уже очень близок к цели...

    Источник: https://fapl.ru/posts/90747/?c=1#c7483656

    (ответить)

  2. gucman 12.11.2026 14:32 # gucman
    лyзepxyйцы на месте?

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  3. lovrentiy 12.11.2026 14:30 # lovrentiy
    Так то пол команды менять надо.

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  4. chop 12.11.2026 14:23 # chop
    Очень жаль, Майки ты невиновен в этом позоре.

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  5. heyoung 12.11.2026 14:22 # heyoung
    я бы Фабрегаса попробовал выдернуть вместо Почетино

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  6. bangladesh 12.11.2026 14:20 # bangladesh
    снова тренер виноват, что клуб в дерьме...

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  7. maxvel 12.11.2026 14:15 # maxvel
    Худший тренер в истории му. Эта тварь в бытности игроков был деревянным, ему все оды пели , хотя по факту он дерьмищем был, так а тренером еще более никудышным.

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  8. v-0987654321 12.11.2026 14:14 # v-0987654321
    Над нищими всегда легко управлять

    Ахахахахахаха ща с разорванными пуканами будут арать на богатых

    ахахахахаха как я тащусь ржать над этими нищими

    (ответить)

  9. v-0987654321 12.11.2026 14:09 # v-0987654321
    Жалкие тоны,нищих синих ишаков:

    папович,пажальуйста вернись,пажальуйста

    мы нищие,зависть пожирает нас…мы не хотим середняком отставаться как до тебя,ты дал нам надежду что мы войдем в Элиту.

    Папович уу уу ууу (((( папоооовииич

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  10. puhovik-vengera 12.11.2026 14:05 # puhovik-vengera
    ой зря. Дали бы время поработать. На эмоциях выиграют пару-тройку матчей, а потом опять борьба за выживание имхо

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  11. v-0987654321 12.11.2026 14:04 # v-0987654321
    Нищие,синие ишаки,че не орете?

    Ахахахахаха пенсоишаки вротвые6анные

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