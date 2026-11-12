"Юнайтед" уволил Майкла Кэррика

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход Майкла Кэррика с должности главного тренера.

Кэррик заступил на тренерский мостик "Юнайтед" в январе этого года, изначально возглавив "красных дьяволов" на остаток прошлого сезона.



Кэррик великолепно проявил себя в этой роли, выиграв 12 из 17 оставшихся матчей. Никакая другая команда не набрала в Премьер-Лиге за этот период очков больше, чем "Юнайтед".



Благодаря преображения при Кэррике "Юнайтед" финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге и вернулся в Лигу Чемпионов.



Уже в мае Кэррик заключил постоянный контракт на два года, однако новый сезон начался крайне неудачно для "Юнайтед", который выиграл лишь один из 10 первых матчей в Премьер-Лиге.



На этот международный перерыв "Юнайтед" ушел, располагаясь в зоне вылета Премьер-Лиги. Также "красные дьяволы" успели вылететь из Кубка Лиги.



"После разочаровывающего старта сезона клуб пришел к крайне сложному решению, что необходимы перемены для достижения наших амбиций", — объясняет свое решение выгнать Кэррика клуб с "Олд Траффорд".



Ожидается, что на вакантное место "Юнайтед" вскоре пригласит главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.