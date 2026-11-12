Тухель поведал, что Кейн недоволен, когда игроки увиливают от вызова в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что его капитан Харри Кейн недоволен, когда игроки увиливают от вызова в национальную команду.

Отказавшись от вызова в сборную Англии из-за переутомления в сентябре, на сей раз атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер остался без приглашения в национальную команду.



По словам Тухеля, ему было важно донести до игроков, что вызов в сборную — это честь. Именно об этом Кейн говорил Томасу, когда тот взялся за работу.



"Он сам всегда здесь, и ему не нравится, когда в ситуации 50 на 50 игроки принимают решение не приезжать на сбор".



"Мы разговаривали об этом вскоре после моего назначения, и это было одной из вещей, на которые он обратил внимание. Нужно было сделать так, чтобы игроки приезжали и гордились этим, потому что это одна из главных почестей".



"Нам нужно было сделать так, чтобы в случае неявки игроков мы все равно выглядели очень сильно и чтобы все отчаянно хотели получить вызов, потому что в случае неявки любой игрок мог потерять место в обойме".



"Так что мы обсудили это в первую очередь и сразу же установили стандарты, дав очень четко понять об этом. Он сам никогда бы не стал увиливать. Никогда", — цитирует Тухеля Daily Mail.