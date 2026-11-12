Мерсон: "Это будет огромный провал, если "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что непопадание в Лигу Чемпионов стало бы "огромным провалом" для "Челси" в этом сезоне.





Проиграв "Сандерленду" со счетом 1:0, на этот международный перерыв "Челси" уже на пятом месте в Премьер-Лиге.



Положение "Челси" в топ-5 выглядит очень хрупким, поэтому Мерсон предупреждает главного тренера "синих" Хаби Алонсо.



"Я был очень расстроен игрой "Челси" против "Сандерленда". Очень расстроен. Они и близко не показали уровень, на который способны".



"В то же время я ничуть не умаляю заслуг "Сандерленда". Они очень хороши, и они сыграли так, как играли в прошлом сезоне, когда были неудержимы".



"Но это "Челси". В этом футбольном клубе вам нельзя провести одну хорошую неделю, затем одну плохую неделю".



"Челси" славится завоеванием трофеев. Трофей за трофеем. Не поймите меня неправильно, они уже давно не выигрывают Премьер-Лигу, но в то же время ты все равно ждешь от них чуть больше стабильности".



"Демонстрируемой ими стабильности в данный момент недостаточно для топ-5. А цель "Челси" — попасть в Лигу Чемпионов".



"Если они не попадут в Лигу Чемпионов, это будет огромный, огромный провал. Огромный".



"Взгляните на "Брайтон" и "Борнмут" в этом сезоне. Все говорили, что игра вечером по четвергам (в еврокубках) им аукнется и что у них короткая скамейка. Теперь у "Челси", который играет раз в неделю, еще меньше оправданий", — сообщил Мерсон Sky Sports.