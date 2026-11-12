"Бавария" не планирует покупать Эдегора

Немецкая "Бавария" не планирует покупать капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.

В прошлом месяце появились слухи, что Эдегор "может представить" свой переход в "Баварию" следующим летом, когда от его контракта с "Арсеналом" будет оставаться 12 месяцев.



Утверждалось, что "Бавария" находится в регулярном контакте с представителями Эдегора уже несколько лет, и следующее лето видится сторонами подходящим моментом для начала сотрудничества.



Как сообщает журналист Кристиан Фальк из Bild, в возрасте около 16 лет Эдегор провел неделю на просмотре в "Баварии", однако тогда клуб из Мюнхена решил не подписывать Мартина, несмотря на серьезный интерес.



На сей рад, уточняет Фальк, 27-летний полузащитник сборной Норвегии "слишком стар и слишком хорош", чтобы быть еще одним вариантом в и без того отлично укомплектованной полузащите "Баварии".



Кроме того, "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах с Эдегором о новом контракте и совершенно не помышляет о расставании со своим лидером, который забил уже три гола в этом сезоне Премьер-Лиги.