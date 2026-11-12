"Бавария" не планирует покупать Эдегора

Мартин Эдегор Немецкая "Бавария" не планирует покупать капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.

В прошлом месяце появились слухи, что Эдегор "может представить" свой переход в "Баварию" следующим летом, когда от его контракта с "Арсеналом" будет оставаться 12 месяцев.

Утверждалось, что "Бавария" находится в регулярном контакте с представителями Эдегора уже несколько лет, и следующее лето видится сторонами подходящим моментом для начала сотрудничества.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк из Bild, в возрасте около 16 лет Эдегор провел неделю на просмотре в "Баварии", однако тогда клуб из Мюнхена решил не подписывать Мартина, несмотря на серьезный интерес.

На сей рад, уточняет Фальк, 27-летний полузащитник сборной Норвегии "слишком стар и слишком хорош", чтобы быть еще одним вариантом в и без того отлично укомплектованной полузащите "Баварии".

Кроме того, "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах с Эдегором о новом контракте и совершенно не помышляет о расставании со своим лидером, который забил уже три гола в этом сезоне Премьер-Лиги.





Метки Арсенал, Бавария, слухи, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2026 11:00

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