"Арсенал" поспорит с "Ливерпулем" и "Челси" за Алекса Скотта

"Арсенал" решил составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Челси" в борьбе за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

По информации i Paper, все три перечисленных гранда Премьер-Лиги сделали запросы насчет 23-летнего Скотта, ожидая, что "Борнмут" будет открыт к продаже отказавшегося от нового контракта игрока.



При этом "Ливерпуль" и "Челси" хотят заполучить Скотта уже в январе, тогда как "Арсенал" предпочел бы отложить приобретение Алекса на следующе лето.



"Борнмут" действительно уже отчаялся склонить Скотта к новой сделке, но не горит желанием отпускать ключевого полузащитника посреди сезона, что может оказаться на руку "Арсеналу".



Сам Скотт, зарабатывающий сейчас около 50,000 фунтов в неделю, тоже счастлив остаться в "Борнмуте" до конца сезона, чтобы уже затем уйти на повышение.



Нюанс в том, что следующим летом от действующего контракта Скота будет оставаться только 12 месяцев, и "Борнмуту" может быть сложнее выручить желаемую сумму за Алекса.



В данный момент "Борнмут" оценивает Скотта более чем в 100 миллионов фунтов, и близкий к клубу с южного побережья источник решительно отвергает предположения, что 80 млн. фунтов будет достаточно для покупки Алекса.