Дьекереш: "Хочу остаться в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что хочет остаться в лондонском клубе.

В этом сезоне, своем втором за "Арсенал", Дьекереш пока отметился единственным появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу.



Дьекереша настойчиво связывают с уходом из "Арсенала", однако 27-летний швед предпочитает остаться и опровергает слухи о том, что он впал в немилость к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.



"Я хочу остаться".



"Это приятно, когда ты играешь. Мы выиграли большинство наших матчей. Было тяжело проиграть в Кубке (против "Флитвуда"). В остальном все складывается хорошо для меня и для команды".



"Я был хорош в последнее время, когда получал возможность сыграть. Прямо сейчас я чувствую себя прекрасно".



"У нас с Артетой хорошие отношения. Мы говорим о футболе и о том, как должны играть. Если я выхожу в стартовом составе, то перед матчем мы говорим о сопернике и о том, о чем я должен думать", — сообщил Дьекереш Fotbollskanalen.