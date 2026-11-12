Дьекереш: "Хочу остаться в "Арсенале"
Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что хочет остаться в лондонском клубе.
В этом сезоне, своем втором за "Арсенал", Дьекереш пока отметился единственным появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, обычно проигрывая конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу.
Дьекереша настойчиво связывают с уходом из "Арсенала", однако 27-летний швед предпочитает остаться и опровергает слухи о том, что он впал в немилость к главному тренеру "канониров" Микелю Артете.
"Я хочу остаться".
"Это приятно, когда ты играешь. Мы выиграли большинство наших матчей. Было тяжело проиграть в Кубке (против "Флитвуда"). В остальном все складывается хорошо для меня и для команды".
"Я был хорош в последнее время, когда получал возможность сыграть. Прямо сейчас я чувствую себя прекрасно".
"У нас с Артетой хорошие отношения. Мы говорим о футболе и о том, как должны играть. Если я выхожу в стартовом составе, то перед матчем мы говорим о сопернике и о том, о чем я должен думать", — сообщил Дьекереш Fotbollskanalen.
12.11.2026 09:00
Просмотров: 393
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: