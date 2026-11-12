"Юнайтед" обратился к Федерации футбола США насчет Почеттино

"Манчестер Юнайтед" официально обратился к Федерации футбола США насчет главного тренера американской сборной Маурисио Почеттино.

В среду стало известно, что Почеттино достиг договоренности с "Юнайтед", согласившись сместить Майкла Кэррика на тренерском мостике.



Вслед за этим, сообщает The Athletic, "Юнайтед" обратился к работодателю Почеттино и выразил готовность выплатить отступные по рассчитанному до 2030 года контракту Маурисио.



Речь идет о сумме около 10 миллионов долларов (7.5 млн. фунтов), но дополнительно "красным дьяволам" придется потратиться на помощников 54-летнего аргентинца.



Sky Sports в свою очередь добавляет, что Почеттино, вероятно, проведет со сборной США два матча против Гаити в этот международный перерыв, а значит сможет приступить к работе в "Юнайтед" только за 48 часов до выезда к "Ливерпулю" в Премьер-Лиге.