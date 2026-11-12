Тухель планирует вернуться в клубный футбол после Евро-2028

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что планирует вернуться в клубный футбол — но не раньше Евро-2028.

В данный момент Маурисио Почеттино, коллега Тухеля, готовится оставить сборную США, чтобы возглавить "Манчестер Юнайтед".



В отличие от Почеттино, в контракте Тухеля нет пункта о выкупе, вдобавок у Томаса остается "незаконченное дело" на своем нынешнем месте работы.



"У меня нет пункта о выкупе. И нет намерения (уходить). Я подписал новый контракт и хочу остаться до Евро. Я хочу выступить на Евро. У нас остается незаконченное дело".



"Да, я бы сказал, что шансы на мой уход до Евро нулевые".



"Я люблю свою группу игроков, я люблю свой штаб, и я люблю боссов, которые доверяют мне и довольны тем, как мы делаем дела".



"Это многое значит для меня, и я очень это ценю, поэтому все в порядке. Я в порядке. Как я уже сказал, я люблю своих игроков".



"Я скучаю по своим игрокам, я скучаю по своей команде, и я скучаю по 50 матчам, в которых не участвую за год, но я отчаянно хочу выиграть Лигу Наций, я отчаянно хочу выступить на Евро и постараться выиграть его".



"Да, я определенно планирую вернуться в клубный футбол. Как я и сказал, я скучаю по 50 матчам. Я скучаю по этим двум минутам, когда все уже сделано. Ты выходишь за две минуты до стартового свистка, и это лучшие две минуты — все уже сделано, стадион полон, прожекторы включены, и ты просто так взволнован, участвуя в этом".



"В эти две минуты ты своего рода осознаешь, насколько тебе повезло и насколько ты благодарен. Затем раздается свисток, и ты стараешься выиграть матч для своей команды. И ты проходишь через это каждые четыре дня", — цитирует Тухеля Sky Sports.