Анонс матча Англия — Хорватия

В четверг, 12 ноября, сборная Англии проведет свой предпоследний матч на групповом этапе Лиги Наций, сыграв дома против Хорватии.

Англичане неудачно стартовали в Лиге Наций, потерпев домашнее поражение 2:3 от Испании, однако затем подопечные Томаса Тухеля набрали ход последовательно одолев Чехию (0:2), Хорватию (0:7) и еще раз Чехию (3:0).



Домашний матч с Хорватией видится разминкой для англичан перед выездом в Мадрид, где, вероятно, и решится судьба первого места в Группе A3.



- Это будет третья встреча Англии и Хорватии за пять последних месяцев.



- Англичане одержали четыре победы в четырех последних встречах с хорватами — как и в девяти предыдущих (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения).



- Хорватия может похвастать лишь одной победой в пяти предыдущих выездах к англичанам (1 ничья, 3 поражения) — 2:3 в ноябре 2007, когда родоначальники футбола не попали на Евро-2008 и уволили своего тренера Стива Макларена.



- Харри Кейн станет рекордсменом по количеству матчей за сборную Англии, если выйдет на поле (сейчас 125, как и у Питера Шилтона).



- Кейн забил 13 голов за Англию в 2026 году и находится всего в трех мячах от своего персонального рекорда (16 в 2021 году).



- Английская сборная забила 39 голов в 16 матчах в 2026 году — больше за календарный год было только в 2021 (52).



- С момента назначения Томаса Тухеля Англия одержала 20 побед — больше всех среди европейских сборных. А также забила 65 голов — наравне с Бельгией.



- Джуд и Джоб Беллингемы могут стать первой парой родных братьев, вместе сыгравших за сборную Англии со времен Гари и Фила Невиллов в 2007 году.



- Хорватия проиграла все три своих последних матча, суммарно пропустив 13 голов, но четыре поражения кряду прежде еще никогда не терпела.



- 2026 — худший год в истории хорватской сборной: семь поражений, 28 пропущенных голов, разница мячей -13.



- Хорватия лишится математических шансов на выход в плей-офф, если не одержит победу на "Уэмбли".



Защитники англичан Эзри Конса и Джед Спенс тренируются индивидуально и против Хорватии не сыграют, но могут поправиться к матчу с Испанией в воскресенье. Марк Гехи не приехал в сборную из-за травмы, и на его место был вызван Джеймс Хилл.



Лига Наций. Группа A3. 5-й тур

Сборная Англии — сборная Хорватии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45