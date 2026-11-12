Гвардиола может заменить Почеттино у руля сборной США

Сборная США готова позвать бывшего главного тренера "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы после ухода Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Майклом Кэрриком, вместо которого будет приглашен как раз Почеттино.



Федерация футбола Соединенных Штатов бессильна помешать уходу Почеттино, потому что подписанный в августе новый контракт Маурисио до 2030 года содержит пункт об отступных.



Теперь американцы вынуждены сосредоточиться на поисках замены для Почеттино, и The Athletic ожидает, что их целью номер один станет Гвардиола.



Гвардиола находится без работы после своего расставания с "Сити" в конце прошлого сезона и ранее в этом году отказал сборной Италии.



При этом Гвардиоле всегда нравилась идея поработать с какой-нибудь национальной командой, и в прошлом Хосеп уже вел диалог со сборной США.



Гвардиола заинтригован возможностью поработать в Америке и во время своего творческого отпуска после ухода из "Барселоны" в 2012 году некоторое время жил в Нью-Йорке со своей семьей.