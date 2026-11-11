"Астон Вилла" заключила новый контракт с Матсеном
"Астон Вилла" объявила о подписании нового контракта с левым защитником Яном Матсеном.
Матсен выступает за "Виллу" после своего перехода из "Челси", где Ян не смог заиграть и устал скитаться по арендам, за 37.5 млн. фунтов летом 2024.
В "Вилле" Матсен тоже не сразу стал основным игроком, однако уход Люки Диня минувшим летом позволил 24-летнему голландцу закрепиться в стартовом составе команды Унаи Эмери.
Недавно Матсен преодолел рубеж в 100 матчей за "Виллу", и в Бирмингеме возлагают большие надежды на Яна.
"Я чувствую себя как дома здесь, и я могу развиваться здесь. Меня мотивирует возможность добиваться особенных вещей с клубом, и по этой причине я подписал контракт", — сообщил Матсен.
11.11.2026 23:00
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