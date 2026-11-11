"Юнайтед" подтвердит увольнение Кэррика в четверг

"Манчестер Юнайтед" собирается подтвердить уход своего главного тренера Майкла Кэррика в четверг.

В среду совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф принял в Монако исполнительного директора Омара Беррада и спортивного директора Джейсона Уилкокса. Данная встреча была запланирована сильно заранее, но главным вопросом на повестке дня, учитывая текущую ситуацию, было будущее Кэррика.



Daily Mail полагает, что Рэтклифф и семейство Глэйзеров одобрило рекомендованное им решение уволить Кэррика, и в четверг об этом будет объявлено официально.



При этом "Юнайтед" уже достиг принципиальной договоренности с главным тренером сборной США Маурисио Почеттино, однако его назначение займет чуть больше времени.



Впереди у Почеттино два матча против сборной Гаити, и Маурисио сможет приступить к работе в "Юнайтед" только в пятницу на следующей неделе — за 48 часов до выезда к "Ливерпулю" в Премьер-Лиге.